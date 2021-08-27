تركيا تسجل 244 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة 18340 إصابة و244 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع الإصابات في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18340، مقابل 19616 الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.311 مليون حالة.

وذكرت أنها رصدت 244 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 257 الخميس ما يعد أكبر عدد منذ 11 مايو، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة 55713 شخصا.

كما أعلنت شفاء 14528 مريضا لتصل حصيلة المتعافين إلى 5.786 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT