مصدر في "طالبان": خبراء من تركيا وقطر وصلوا مطار كابل

أكد مصدر من حركة "طالبان" لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء أن خبراء تقنيين من تركيا وقطر وصلوا إلى مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لقطات تظهر هبوط طائرة من طراز "بوينغ سي-17" تحمل علامات شركة الخطوط الجوية القطرية في مطار حامد كرزاي الدولي، ويعتقد أنها أول طائرة تصل كابل منذ انسحاب القوات الأمريكية من المطار.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن مشاورات جارية بين "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان وقطر وتركيا بشأن إمكانية أن تتولى الدوحة وأنقرة تشغيل مطار كابل.

وكان المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد قد أكد لـ"نوفوستي" إتلاف معظم الأجهزة في مطار كابل، مشيرا إلى أن العمل جاء على معالجة هذه الأضرار.

المصدر: "نوفوستي"