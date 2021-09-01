من استلم إدارته؟.. عناصر من طالبان يتابعون هبوط طائرة لدولة عربية في مطار كابل

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها تظهر لحظة هبوط أول طائرة أجنبية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل منذ انسحاب القوات الأمريكية منه.

وتظهر هذه اللقطات طائرة نقل عسكرية من طراز "بوينغ سي-17" تحمل علامات شركة الخطوط الجوية القطرية، وعناصر لحركة "طالبان" يتابعون عملية هبوطها في المطار.

وسبق أن أفادت تقارير صحفية بأن هذه الطائرة مدارة في الواقع من قبل سلاح الجو القطري لا الخطوط الجوية القطرية.

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن مشاورات جارية بين "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان وقطر وتركيا بشأن إمكانية أن تتولى الدوحة وأنقرة تشغيل مطار كابل.

المصدر: وكالات