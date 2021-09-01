من استلم إدارته؟.. عناصر من طالبان يتابعون هبوط طائرة لدولة عربية في مطار كابل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6sj
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها تظهر لحظة هبوط أول طائرة أجنبية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل منذ انسحاب القوات الأمريكية منه.
وتظهر هذه اللقطات طائرة نقل عسكرية من طراز "بوينغ سي-17" تحمل علامات شركة الخطوط الجوية القطرية، وعناصر لحركة "طالبان" يتابعون عملية هبوطها في المطار.
وسبق أن أفادت تقارير صحفية بأن هذه الطائرة مدارة في الواقع من قبل سلاح الجو القطري لا الخطوط الجوية القطرية.
ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن مشاورات جارية بين "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان وقطر وتركيا بشأن إمكانية أن تتولى الدوحة وأنقرة تشغيل مطار كابل.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.