الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة التعاون الدولي لـ"إحباط الإجراءات الأمريكية ضد الشعوب المستقلة"

أكد رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي ضرورة التعاون في المحافل الدولية لإحباط الحظر الأمريكي، والإجراءات الأمريكية ضد البلدان والشعوب المستقلة.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره النيكاراغوي دانييل أورتيغا، قال رئيسي إن "تزامن انتصار الثورة الإسلامية في إيران وثورة نيكاراغوا يسهم في توطيد الأواصر بين شعبي البلدين".

وأضاف أن "السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على تعزيز العلاقات مع بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنها نيكاراغوا".

واعتبر أن "المواقف المشتركة لشعبي البلدين في مواجهة أطماع الولايات المتحدة بمثابة رصيد قيم في التعاون والتقارب على الصعيد الدولي بهدف الدفاع عن السيادة الوطنية للبلدان والشعوب المستقلة".

وأكد "ضرورة التعاون بين البلدين في المحافل الدولية بهدف إحباط الحظر الأمريكي وجعل إجراءات النظام الأمريكي ضد البلدان والشعوب المستقلة لاسيما إيران ونيكاراغوا باهظة الثمن".

من جهته، أكد أورتيغا أن بلاده ستواصل بقوة نهج توطيد العلاقات مع إيران، مشيرا إلى أن "واشنطن ترمي للنيل من بلدان أمريكا اللاتينية بشكل سافر كما استهدفت تضامن نيكاراغوا مع إيران لذلك فإن الحفاظ على التكاتف وتعزيز التضامن بين الشعبين أمر يحظى بأهمية بالغة جدا".

المصدر: "إرنا"