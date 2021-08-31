لوكسمبورغ: أوروبا ليست جاهزة للتعامل مع أزمة هجرة جديدة

عبر وزير الخارجية والهجرة بلوكسمبورغ، جان أسلبورن، عن ثقته بأن أوروبا لا تزال غير جاهزة للتعامل مع أزمة هجرة جديدة، داعيا إياها لفتح مجال أمام إعادة توطين أكبر عدد ممكن من الأفغان.

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وأشار أسلبورن في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد ببروكسل، إلى أن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تتقدم منذ عام 2015 على طريق إقرار سياسة هجرة فعالة وموحدة.

واعتبر اسلبورن أن وضع الاتحاد في مواجهة ملف الهجرة أسوأ مما كان عليه عام 2015، داعيا الدول الأعضاء لـ "العمل لإتاحة الفرصة للمفوضية لتقديم اقتراحات بشأن إعادة التوطين".

وأضاف: "سأكافح من أجل تأمين حماية إنسانية للأفغان الذين يواجهون الخطر في بلادهم".

هذا وشدد العديد من وزراء داخلية الدول الأعضاء على ضرورة العمل مع الدول المجاورة لأفغانستان لدرء أي أزمة هجرة جديدة نحو أوروبا.

وكانت المفوضية قد عبرت عن أملها في أن تتوصل الدول الأعضاء إلى توافق على إعادة توطين ما بين 10 إلى 30 ألف لاجئ، من أفغان وغيرهم، خلال عامين.

المصدر: وكالة آكي