بكين عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان: سياسة فرض القيم على الشعوب الأخرى محكوم عليها بالفشل

قال وانغ وين بين المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم، إن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، يثبت أن التدخل العسكري وسياسة فرض القيم على الآخرين محكوم عليهما بالفشل.

وأضاف الدبلوماسي الصيني في إيجاز صحفي: "يشهد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، على أن التدخل العسكري التعسفي في الدول الأخرى، وكذلك سياسة فرض القيم والنظام الاجتماعي على هذه الدول، محكوم عليه بالفشل".

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الليلة الماضية، أعلن البنتاغون إنجاز انسحاب القوات من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، وبات مطار كابل تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان.

المصدر: نوفوستي