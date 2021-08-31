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بوشكوف: الولايات المتحدة تعاني من "المتلازمة الأفغانية"

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بوشكوف: الولايات المتحدة تعاني من
Sputnik
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قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، متحدثا عن عواقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، إن الولايات المتحدة بدأت تعاني الآن من "المتلازمة الأفغانية".

وأشار السيناتور، في تغريدة على تويتر، إلى أنه سبق لواشنطن أن عانت من مشاكل داخلية بعد الحرب الفاشلة في فيتنام.

ونوه بوشكوف، بأن الميزة الرئيسية "للمتلازمة الأفغانية، تتمثل في انهيار الثقة في القوة العسكرية وفعالية الإجراءات والتدابير الأمريكية، وذلك في الولايات المتحدة نفسها أو في جميع أنحاء العالم".

وشدد بوشكوف، على أن "الجميع تقريبا" يعترفون بالفشل، باستثناء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي لا يزال يعتبره "نجاحا".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الأمريكيين لم يحققوا أهدافهم في أفغانستان وانهزموا. وأعرب عن أمله في بناء علاقات جيدة مع واشنطن.

الليلة الماضية، أعلن البنتاغون إنجاز انسحاب القوات من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، وبات مطار كابل تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان.

المصدر: نوفوستي

 

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