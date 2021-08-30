في ظاهرة نادرة.. "إيدا" يعيد مياه أكبر نهر في أمريكا إلى الوراء

قال سكوت بيريين عالم الهيدرولوجيا بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الإعصار "إيدا" الذي اجتاح ولاية لويزيانا الأمريكية الجنوبية، قلب مسار نهر المسيسيبي إلى الوراء في مجراه الأدنى.

وأوضح بيريين في تصريحات لشبكة CNN أن هذة الظاهرة "غير العادية للغاية" تسببت فيها الرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها أحيانا 240 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى موجات المد العاصفة في خليج المكسيك حيث يصب أكبر نهر في أمريكا الشمالية.

وقال بيريين، المتواجد في المنطقة المحيطة بنيو أورليانز التي ضربها الإعصار: "النهر تباطأ من حوالي 0.6 متر في الثانية إلى نصف قدم (0.15 متر) في الثانية في الاتجاه المعاكس".

Mississippi River flowing in reverse as Hurricane Ida forces vast volumes of sea water ashore!#HurricaneIda#Idapic.twitter.com/qyzemVAofz — Global Report (@AmerikaDC) August 29, 2021

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وأشار بيريين إلى أن المقياس لا يقيس تدفق النهر بأكمله، لذلك من المحتمل أن الشرائح العميقة من مياه النهر لم تتغير اتجاهات تدفقها.

وذكر العالم أنه لاحظ تغير اتجاه جريان النهر خلال إعصار "كاترينا" الذي اجتاح المنطقة نفسها قبل 16 عاما، مخلفا 1800 قتيل بالإضافة إلى أضرار تقدر بنحو 125 مليار دولار.

المصدر: CNN