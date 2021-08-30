بالفيديو.. انقطاع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بعد اجتياح إعصار "إيدا" مدينة نيو أورلينز

بدأ إعصار "إيدا" مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، أمس الأحد، يضرب مدينة نيو أورليانز الأمريكية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة لإعصار "كاترينا".

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وبقي آلاف الناس بدون كهرباء في المدينة نفسها وفي جميع أنحاء ولاية لويزيانا الأمريكية. وبحلول مساء أمس الأحد تم انقطاع الكهرباء عن مدينة نيو أورلينز كلها تقريبا.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة مع استمرار "إيدا" الذي تم تصنيفه على أنه إعصار من الفئة الرابعة، شمالا.

ويعبر الأطباء في مستشفيات ولاية لويزيانا عن مخاوفهم من وقوع إصابات جراء الإعصار، حيث إنها مكتظة بالفعل بأكثر من 2500 مريض بفيروس كورونا حاليا.

المصدر: Ruptly