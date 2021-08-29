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عبد اللهيان من دمشق: علاقاتنا مع العراق وسوريا "استراتيجية"

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عبد اللهيان من دمشق: علاقاتنا مع العراق وسوريا
Reuters
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن علاقات بلاده مع العراق وسوريا "استراتيجية".

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وأضاف عبد اللهيان خلا تصريحات اليوم الأحد فور وصوله سوريا: "نحن و سوريا قمنا بعمل مشترك وحققنا انتصارات مشتركة في محاربة الإرهاب".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "بلاده وسوريا وبفضل الإرادة المتوفرة لدى قادة البلدين ستقومان باتخاذ خطوات كبيرة في محاربة الإرهاب الاقتصادي".

وتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق قادما من بغداد اليوم الأحد في المحطة الثانية من جولته الإقليمية.

المصدر: RT

 

 

 

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