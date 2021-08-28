عبد اللهيان ينطلق من بغداد إلى محطته العربية الثانية منذ تعيينه

توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بغداد اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، لتكون محطته العربية الثانية منذ تعيينه بمنصبه.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "عبد اللهيان سوف يتجه من بغداد الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين".

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وكان عبد اللهيان ترأس الوفد الإيراني في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي عقد اليوم بالعاصمة العراقية".

وهاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة، قائلا إن "الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة".

كما استذكر عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

المصدر: RT