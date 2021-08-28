اجتماع نائب رئيس الإمارات ووزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر بغداد

أشار نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنه التقى على هامش مؤتمر بغداد للتعاون بوزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان.

وكتب آل مكتوم على "تويتر": "التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان ".

وأضاف: "تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب".

وتابع: "تحياتنا دائما للشعب الإيراني الجار والصديق".

التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان @Amirabdolahian تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021



المصدر: "محمد بن راشد آل مكتوم – تويتر"