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اجتماع نائب رئيس الإمارات ووزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر بغداد

أخبار العالم العربي

اجتماع نائب رئيس الإمارات ووزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر بغداد
علما الإمارات وإيران
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أشار نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنه التقى على هامش مؤتمر بغداد للتعاون بوزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان.

وكتب آل مكتوم على "تويتر": "التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان ".

وأضاف: "تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب".

وتابع: "تحياتنا دائما للشعب الإيراني الجار والصديق".


المصدر: "محمد بن راشد آل مكتوم – تويتر"

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