 
مباشر
عاجل
حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

الإمارات تزيح الصين من صدارة موردي السلع إلى إيران

مال وأعمال

الإمارات تزيح الصين من صدارة موردي السلع إلى إيران
Reuters
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r11i

أكد رئيس الاتحاد الإيراني للتصدير محمد لاهوتي، أن الامارات أزاحت الصين من صدارة مصدري السلع إلى إيران.

إقرأ المزيد
إيران ترفع دعوى قضائية ضد مملكة البحرين
إيران ترفع دعوى قضائية ضد مملكة البحرين

وأوضح لاهوتي، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الإمارات دولة غير مصنعة غير أنها تعيد التصدير السلع إلى إيران لأسباب عدة منها الحظر المفروض على البلاد.

كذلك أكد المسؤول الإيراني أن المانيا وسويسرا باتتا بقائمة مصدري السلع إلى إيران وهذا يعكس جودة البضائع المستوردة.

وتخضع طهران لعقوبات أمريكية شديدة، بما في ذلك صادرات النفط الإيراني، وبموجب العقوبات يحظر على الشركات التعامل التجاري مع إيران.

المصدر: فارس + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا