ماكرون يكشف سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية
Reuters IRAQI PM MEDIA OFFICE
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كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية أمس السبت، معربا عن شكره على استقباله.
وعلى صفحته في "تويتر"، غرد الرئيس الفرنسي بالعربية قائلا: "زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوناته..شكرا على استقبالكم".
زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوّناته. شكرًا على استقبالكم. pic.twitter.com/dN8LJWm5Zq— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 29, 2021
المصدر: RT
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