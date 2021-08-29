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ماكرون يكشف سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية

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ماكرون يكشف سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية
Reuters IRAQI PM MEDIA OFFICE
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق
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كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية أمس السبت، معربا عن شكره على استقباله.

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وعلى صفحته في "تويتر"، غرد الرئيس الفرنسي بالعربية قائلا: "زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوناته..شكرا على استقبالكم".

المصدر: RT

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