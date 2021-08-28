ماكرون يزور مرقد الإمام الكاظم في بغداد - فيديو + صور

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرقد الإمام الكاظم شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وظهر ماكرون في المدينة الدينية التي تشهد الآن أيام حزن في ذكرى مقتل الإمام الحسين يصحبه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ووزير خارجية فرنسا.

زار رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi والرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron ، في وقت متأخر من مساء السبت، ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام). pic.twitter.com/1imyKmykdI — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 28, 2021

والتقى السيد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الفرنسي بالقائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة. pic.twitter.com/w8ZPfnZKD7 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 28, 2021

ودخل الرئيس الفرنسي إلى المرقد، واستضيف في الصحن الكاظمي، حيث مرقد الإمام موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد، من أئمة الشيعة الـ12 من سلالة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.

المصدر: RT