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ماكرون يزور مرقد الإمام الكاظم في بغداد - فيديو + صور

أخبار العالم العربي

ماكرون يزور مرقد الإمام الكاظم في بغداد - فيديو + صور
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الرئيس الفرنسي يزور مرقد الكاظميين في بغداد
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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرقد الإمام الكاظم شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وظهر ماكرون في المدينة الدينية التي تشهد الآن أيام حزن في ذكرى مقتل الإمام الحسين يصحبه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ووزير خارجية فرنسا.

ودخل الرئيس الفرنسي إلى المرقد، واستضيف في الصحن الكاظمي، حيث مرقد الإمام موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد، من أئمة الشيعة الـ12 من سلالة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.

المصدر: RT

 

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