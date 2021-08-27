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"طالبان" تعلن موعد تسلمها مطار كابل من القوات الأمريكية

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Reuters
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أعلنت حركة "طالبان" أن سيطرتها الكاملة على مطار كابل قد تحدث "مطلع الأسبوع" المقبل، مع الانسحاب الأمريكي التام من هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولَين في الحركة أنه "بمجرد رحيل الأمريكيين سنكون بانتظار إشارة منهم لنتولى الأمر".

وأكدت الحركة سيطرتها على مطار كابل باستثناء جزء صغير منه، قالت إن القوات الأمريكية ما زالت موجودة فيه.

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وذكر مسؤول في الحركة أن "طالبان" مستعدة لتولي السيطرة الكاملة على المطار "بمجرد رحيل الأمريكان" وأن الأمر "مسألة وقت".

ومن المقرر أن تستكمل القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: "رويترز"

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