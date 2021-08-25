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البنتاغون: لن نتحمل المسؤولية عن تأمين مطار كابل بعد انسحاب قواتنا

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البنتاغون: لن نتحمل المسؤولية عن تأمين مطار كابل بعد انسحاب قواتنا
البنتاغون
المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها لن تتحمل المسؤولية عن تأمين مطار كابل بعد استكمال عمليات الإجلاء والانسحاب من أفغانستان.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "بعد استكمال المهمة وخروجنا... لن يعود المطار مسؤولية تتحملها الولايات المتحدة".

وتقوم وحدات من القوات الأمريكية والبريطانية والتركية حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابل، الذي تجري عبره عمليات انسحاب العسكريين المشاركين في حملة الولاية المتحدة والناتو وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية.

وأكدت حركة "طالبان" المتشددة، التي سيطرت على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل بهجوم خاطف وواسع نفذته عقب بدء انسحاب القوات الغربية، إنها ستكون قادرة على ضمان المطار بنفسها.

المصدر: وكالات

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