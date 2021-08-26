البنتاغون يكشف عن تفاصيل تفجيري كابل

كشف قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي عن بعض التفاصيل المتوفرة لدى البنتاغون حول الهجوم الذي استهدف مطار كابل والفندق القريب منه.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه كان هناك انتحاري واحد... ونحن لا نعرف ما إذا كان رجلا أو امرأة".

وأضاف أن العسكريين الأمريكيين لا يمتلكون معلومات وافية عن التفجير الثاني.

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وقال: "لا أعرف كثيرا عن التفجير الثاني، غير أنه وقع بالقرب من فندق "بارون"، وهذه البناية محمية بشكل جيد".

وأشار إلى أن التفجير الأول أودى بحياة 12 عسكريا أمريكيا وعدد من الأفغان، والانفجار الثاني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأفغان فقط.

المصدر: نوفوستي