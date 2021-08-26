البنتاغون: لا معلومات تشير لتورط "طالبان" في هجوم كابل والحركة أحبطت عددا من الهجمات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تملك أي معلومات قد تشير إلى تورط "طالبان" في الهجوم الذي استهدف اليوم الخميس مطار كابل، لافتة إلى أن الحركة أحبطت عددا من مثل هذه العمليات.

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وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيت ماكينزي: "أعتقد أنه لا توجد حاليا أي دلائل قد تقنعني بأن "طالبان" من سمح بحدوث ذلك".

وأوضح ماكينزي أن "طالبان" مهتمة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في المهلة المحددة أي حتى 31 أغسطس، لأن الحركة تأمل في استعادة السيطرة على مطار كابل... "لدينا أهداف مشتركة".

وأكد أن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مع "طالبان" حول الهجمات الإرهابية التي قد يتم تحضيرها بما في ذلك لاستهداف المطار، وشدد على أن عناصر الحركة "أحبطوا عددا من مثل هذه الهجمات".

وأعلن ماكينزي أن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا اليوم مطار العاصمة الأفغانية أسفرا عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا، مؤكدا مع ذلك أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن حصيلة ضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، بينما تحدثت مصادر صحية وإعلامية مختلفة عن مقتل حوالي 60 شخصا وإصابة نحو 150.

وحذر زعماء غربيون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا من أن "داعش" يسعى لشن هجماته على مطار كابل.

المصدر: وكالات