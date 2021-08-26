طالبان: انفجار كابل الأخير ناجم عن تدمير الجيش الأمريكي لذخائره

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن صوت الانفجار الذي سمع في كابل هذه الليلة، نجم عن تفجير الجيش الأمريكي لذخائره.

وذكر شاهدان في وقت سابق أن دوي انفجار ضخم سمع في منطقة تبعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات عن مطار كابل بعد ساعات من تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل العشرات ممن يحاولون اللحاق برحلات الإجلاء الجوي.

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وشهد محيط مطار كابل تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن حصيلة ضحايا الهجوم بينما تحدثت مصادر صحية وإعلامية مختلفة عن مقتل حوالي 60 شخصا وإصابة نحو 150.

كما أعلن البنتاغون أن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفرا عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا، مؤكدا مع ذلك أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيت ماكينزي، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس إن مطار كابل تعرض لهجوم بتفجيرين نفذهما انتحاريان، يعتقد أنهما منتميين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع ماكينزي أن التفجيرين أعقبتهما هجمات عدة بالأسلحة من قبل عناصر التنظيم الذين "فتحوا النار على المدنيين والعسكريين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مجموعة على موقع "تيليغرام" قولها "إن تنظيم "داعش" أعلن تبنيه التفجيرين.

وقالت ما يسمى "بوكالة أعماق" التابعة للتنظيم في حسابها على "تليغرام" إن "التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس".

المصدر: وكالات