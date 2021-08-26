أنباء عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا بتفجيري مطار كابل

نقلت وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، عن مصادر عدة أن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا على الأقل.

إقرأ المزيد

وذكر مسؤولان أمريكيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 عسكريا في صفوف القوات الأمريكية بينهم 11 عناصر في المشاة البحرية وطبيب عسكري، محذرين من أن الحصيلة قد ترتفع.

كما قال مسؤولون أمريكيون، في حديث لوكالة "رويترز"، استنادا إلى معلومات أولية "قد تتغير"، إن عدد من يعتقد أنهم قتلوا من الجنود الأمريكيين ارتفع إلى 12 على الأقل.

بدورها، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم أودى بحياة 10 عناصر في قوات المشاة البحرية للولايات المتحدة إضافة إلى إصابة عشرات الآخرين، مضيفة أن حصيلة الضحايا مرجحة للارتفاع.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، مقتل "عدد" من العسكريين الأمريكيين في الهجوم.

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل تفجيرين وقعا في حشود أفغانيين كانوا يسعون لمغادرة بلادهم خلفا أكثر من 40 قتيلا و100 جريح.

وحذر زعماء غربيون بينهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا في وقت سابق من أن تنظيم "داعش" الإرهابي يسعى إلى شن هجمات على مطار كابل.

المصدر: وكالات