تفجير في محيط مطار كابل وأنباء عن قتلى وجرحى بينهم عسكريون أمريكيون

أكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن تفجيرا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء التفجير، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

وأكدت قناة "فوكس نيوز" وجود ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل بين الجرحى، فيما ذكر مسؤول أمريكي لـ"رويترز" أن عدد الضحايا في صفوف عسكريي الولايات المتحدة مرشح للارتفاع، وفقا للمعطيات الأولية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.

وذكرت بعض التقارير أن الانفجار وقع أمام فندق "بارون" الواقع مقابل مطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

🇦🇫🇬🇧⚡Explosion #Video appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. Baron was used largely by British forces. Many injured.#Afghanistan#KabulAiportpic.twitter.com/ZLfbU5vQzq — BWF Military News (@MilitaryBWF) August 26, 2021

🇦🇫🇬🇧⚡More Explosion #Photos appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. #Afghanistan#KabulAiportpic.twitter.com/G1Wx2arBi4 — BWF Military News (@MilitaryBWF) August 26, 2021

بدوره، حذر السفير الفرنسي لدى كابل، ديفيد مارتينون، أن هناك مخاوف من خطر وقوع انفجار ثان أمام المطار، داعيا المواطنين الأفغان إلى الابتعاد عن المنطقة فورا.

À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l’aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible. — David Martinon (@david_martinon) August 26, 2021

وحثت السفارة الأمريكية في كابل رعايا الولايات المتحدة على الابتعاد فورا عن المطار.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

وصرح مسؤولون في البيت الأبيض لوسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ بالحادث.

يتبع..