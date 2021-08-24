الأكاديمية الدولية للتلفزيون تسحب جائزتها من حاكم ولاية نيويورك المستقيل

سحبت الأكاديمية الدولية للتلفزيون والفنون والعلوم جائزة إيمي الخاصة التي قدمتها إلى حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو في عام 2020 عن تصريحاته حول كورونا، وذلك بعد استقالته من منصبه.

وكانت المؤسسة قالت في إعلان حصول كومو على (جائزة مؤسسي إيمي الدولية) في نوفمبر عام 2020 إنه نالها عن "استخدامه البارع للتلفزيون في إطلاع الناس حول العالم (على تطورات الجائحة) وتهدئة روعهم".

وتنحى كومو عن منصبه بعد أن خلص تحقيق أجرته الولاية إلى أنه تحرش جنسيا بنساء عملن معه. وكرر كومو التعبير عن أسفه لمضايقته فتيات في مكان عمله، لكنه نفى ارتكاب أي فعل جنائي.

وقالت الأكاديمية في بيان إنها في ضوء التحقيق واستقالة كومو "تسحب منه جائزة إيمي الدولية الخاصة لعام 2020، كما سيتم محو اسمه وأي إشارة لحصوله على الجائزة من سجلات الأكاديمية الدولية".

المصدر: "رويترز"