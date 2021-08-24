امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك لأول مرة في التاريخ

أدت السياسية الأمريكية، كاثي هوكول، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك.

وتعهدت هوكول خلال مراسم التنصيب بتغيير المناخ السياسي في الولاية والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.

وبذلك تصبح هوكول، وهي من الديمقراطيين وولدت في مدينة بافالو وبلغت 63 عاما هذا الأسبوع، الحاكمة السابعة والخمسين للولاية الأمريكية.

وتولت هوكول المنصب صباح اليوم في أعقاب فضيحة تحرش جنسي دفعت سلفها في المنصب، آندرو كومو، إلى الاستقالة.

وكان كومو قد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها أمس الاثنين إن التحقيق الحكومي، الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيا بنساء كن يعملن لحسابه، كان ظالما.

المصدر: "رويترز"