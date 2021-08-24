ترامب يصف الانسحاب من أفغانستان بـ"الفشل الذريع"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه بسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان قبل إجلاء الأمريكيين، يكون الرئيس جو بايدن قد "سلم أفغانستان للإرهابيين وترك آلاف الأمريكيين يموتون".

وقال ترامب في بيان صحفي: "من بين 26000 شخص تم إجلاؤهم، هناك 4000 فقط أمريكي.. يمكنك أن تكون على يقين من أن طالبان، التي تسيطر الآن بشكل كامل على أفغانستان، لم تسمح للأفضل والأذكى بالصعود إلى رحلات الإجلاء هذه".

وأضاف: "يمكننا فقط أن نتخيل عدد الآلاف من الإرهابيين الذين تم نقلهم جوا من أفغانستان إلى أحياء حول العالم.. يا له من فشل ذريع"، متسائلا: "كم هو عدد الإرهابيين الذين سيحضرهم جو بايدن إلى أمريكا؟ لا نعرف!".

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President Donald J. Trump:



"Biden surrendered Afghanistan to terrorists and left thousands of Americans for dead by pulling out the Military before our citizens. Now we are learning that out of the 26,000 people who have been evacuated, only 4,000 are Americans... pic.twitter.com/jaEYNViukb — Liz Harrington (@realLizUSA) August 24, 2021

المصدر: newsweek