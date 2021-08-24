"فوكس نيوز": الولايات المتحدة بدأت بسحب قوتها العسكرية التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت بعملية سحب الوحدة العسكرية من أفغانستان، والتي تعمل على توفير الإجلاء للمواطنين الأمريكيين والأفغان.

وقالت "فوكس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم: "بدأ الجيش الأمريكي الانسحاب من أفغانستان".

هذا وأعلن البيت الأبيض عن إجلاء نحو 11 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابل خلال الساعات الماضية، في وقت تتسارع فيه وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل انتهاء المهلة المحددة لإنجاز الانسحاب في 31 أغسطس.

وقال الجنرال هانك تايلور إن 61 رحلة عسكرية وتجارية و"تشارتر" تشمل عددا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي، في الساعات الـ24 الماضية، تنقل أشخاصا فارين من البلاد بعدما تولت "طالبان" السلطة، موضحا أنه تم نقل 11 ألف شخص عبر عمليات عسكرية جوية أمريكية.

يتبع..