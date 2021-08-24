ميركل: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابل
Reuters
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن المحادثات بين قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن أفغانستان لم تؤد إلى تمديد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لعمليات الإجلاء من كابل.
وقالت ميركل للصحفيين بعد اجتماع افتراضي لقادة المجموعة: "المؤتمر لم يسفر عن مواعيد جديدة لانتهاء مهمة الإجلاء".
وأضافت: "هناك مناقشات مكثفة حول ما إذا كان يمكن استخدام مطار مدني بعد هذا الموعد النهائي"، معلنة أن "ألمانيا مستعدة للعمل مع الدول المجاورة لأفغانستان، مثل باكستان وإيران، لمساعدة اللاجئين".
المصدر: "رويترز"