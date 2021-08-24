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CNN: بايدن أقر توصية البنتاغون بالالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس

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CNN: بايدن أقر توصية البنتاغون بالالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الرئيس جو بايدن أقر توصية البنتاغون بالالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس، استنادا إلى مخاوف من تعرض القوات الأمريكية لهجمات.

وقال المسؤول إن بايدن اتخذ القرار مدركا للمخاطر الأمنية نتيجة البقاء في أفغانستان لفترة أطول، مشيرا إلى أن بادين دعا إلى وضع خطط طوارئ في حال قرر في وقت لاحق أن الولايات المتحدة بحاجة إلى البقاء في أفغانستان لفترة أطول.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قالت لطالبان إن الانسحاب الأمريكي بحلول 31 أغسطس مرهون بالتعاون لتسهيل عمليات الإجلاء".

وذكرت الـCNN أن بعض أعضاء فريق الأمن القومي حذروا بايدن من تمديد فترة الانسحاب، مؤكدين ضرورة تنفيذ عمليات الإجلاء الجوية قبل سبتمبر.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي يوم أمس الاثنين: "نعتقد أن لدينا متسعا من الوقت من الآن وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس لإخراج أي أمريكي يريد الخروج من أفغانستان".

المصدر: CNN

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