الكرملين: السفارة الروسية في كابل تعمل كالمعتاد

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل تعمل كالمعتاد.

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وخلال موجز صحفي يومي قال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت الرئاسة الروسية تتابع سير إجلاء مواطنين روس من أفغانستان: "هناك سفارتنا التي تعمل كالمعتاد، وثمة تفاهمات معينة حول تأمين دبلوماسيينا. وقد تم مسبقا نقل أفراد عائلاتهم من غير الموظفين، أي النساء والأطفال".

وأضاف بيسكوف أن روسيا "تتابع عن كثب تطور الأوضاع المتعلقة بإجلاء المواطنين الذين تعاونوا مع التحالف الغربي في أفغانستان، دون أن تكون طرفا مشاركا في هذه العملية".

يذكر أنه منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الافغانية في 15 أغسطس، يبقى مطار كابل الدولي بوابة جوية وحيدة يتم عبرها إجلاء الموظفين الأجانب والمواطنين الأفغان، الذين تعاونوا معهم.

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المصدر: "نوفوستي"