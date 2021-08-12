لافروف يصف منتدى "منصة القرم" الأوكراني بـ"تجمع السحرة"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن منتدى "منصة القرم" الذي تخطط كييف لعقده في نهاية أغسطس الجاري، ليس إلا بمثابة "تجمع ساحرات".

وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها في مجمع تافريدا للفنون: "بعد أسبوع، سيقام يوم شباش آخر - منصة القرم، وخلالها سيستمر الغرب في رعاية مزاج النازية الجديدة والعنصرية الذي تنتهجه السلطات الأوكرانية الحديثة".

و"شباش"، كلمة تطلق على اللقاءات الليلية للسحرة، بهدف الاحتفال أو تنفيذ طقوس محددة.

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في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لإعادة شبه جزيرة القرم إلى سيطرة سلطات كييف. وفي سبيل ذلك، ستقوم بتنظيم ما يسمى بـ"منصة القرم"، التي تخطط أوكرانيا خلالها لمناقشة موضوع "استعادة" شبه الجزيرة.

ومن المقرر أن تعقد القمة في 23 أغسطس. وعرض الجانب الأوكراني على العديد من الدول والمنظمات حضور الحدث، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي