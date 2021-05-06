زيلينسكي يدعو بايدن للمشاركة في قمة "منصة القرم"

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور أول قمة لما يسمى بـ "منصة القرم"، المقرر عقدها في أغسطس المقبل.

وأضاف زيلينسكي، في ختام لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كييف اليوم: "نعتقد أن هذا سيكون عاما أساسيا للعلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وأن هذا العام، هو عام أساسي بالنسبة للأوكرانيين، لأنه عام الذكرى الثلاثين للاستقلال، وخلاله ستقام منصة القرم الهامة جدا - أول منصة لمساعدة القرم، ولإنهاء احتلال شبه جزيرتنا، لقد دعوت لحضورها رئيس الولايات المتحدة ونائبة الرئيس. نحن نثق بأن الولايات المتحدة ستقف معنا في هذا العام المهم لأوكرانيا، وسنستضيف الشخصيات الأمريكية في زيارات رسمية وغير رسمية".

ومن المقرر عقد قمة "منصة القرم"، التي تخطط سلطات كييف خلالها لمناقشة مسألة "عودة" القرم، في 23 أغسطس.

ودعا الجانب الأوكراني، لحضور الحدث عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وبريطانيا، وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي