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كندا: قضية مواطنينا المحتجزين في الصين استمرت لفترة طويلة

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كندا: قضية مواطنينا المحتجزين في الصين استمرت لفترة طويلة
Reuters RAF/ZWO
وزير الخارجية الكندي مارك غارنو
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قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، اليوم الأربعاء، إن قضية كنديين اثنين احتجزتهما الصين منذ أكثر من عامين "استمرت لفترة طويلة"، مضيفا أنه ينبغي على بكين إطلاق سراحهما على الفور.

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وأدلى غارنو بتصريحاته للصحفيين بعد أن حكمت محكمة صينية على رجل الأعمال مايكل سبافور بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس.

وأوضح الوزير أن كندا ما زالت تجري محادثات مكثفة مع واشنطن وبكين لتأمين عودة سبافور وزميله الكندي مايكل كوفريج.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وصف إدانة الصين وحكمها على سبافور بأنها "غير مقبولة وغير عادلة".

واعتقلت السلطات الصينية رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على الرئيسة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية في كندا.

ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس الماضي.

المصدر: "رويترز"

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