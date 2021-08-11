ترودو يدين قرار سجن كندي في الصين ويعتبره "غير مقبول وغير عادل"

وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إدانة الصين وحكمها على رجل الأعمال الكندي، مايكل سبافور، بأنها "غير مقبولة وغير عادلة".

ونشر ترودو بيانا عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" واصفا القرارالصيني بـ"غير المقبول".

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Please read my statement on China’s unacceptable and unjust conviction and sentencing of Michael Spavor: https://t.co/HkclGFeWCB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 11, 2021

ويأتي ذلك بعد أن دانت محكمة صينية رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور بالتجسس وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، مضيفة أنه سيتم ترحيله، دون أن تحدد متى سيتم ذلك.

واعتقلت السلطات الصينية رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على الرئيسة التنفيذية لشركة هواوي الصينية مينغ في كندا.

ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس الماضي.

المصدر: رويترز