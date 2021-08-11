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ترودو يدين قرار سجن كندي في الصين ويعتبره "غير مقبول وغير عادل"

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ترودو يدين قرار سجن كندي في الصين ويعتبره
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وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إدانة الصين وحكمها على رجل الأعمال الكندي، مايكل سبافور، بأنها "غير مقبولة وغير عادلة".

ونشر ترودو بيانا عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" واصفا القرارالصيني بـ"غير المقبول".

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ويأتي ذلك بعد أن دانت محكمة صينية رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور بالتجسس وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، مضيفة أنه سيتم ترحيله، دون أن تحدد متى سيتم ذلك.

واعتقلت السلطات الصينية رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على الرئيسة التنفيذية لشركة هواوي الصينية مينغ في كندا.

ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس الماضي.

المصدر: رويترز

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