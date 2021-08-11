محكمة صينية تصدر حكما بالسجن 11 عاما على كندي بتهمة التجسس

دانت محكمة صينية رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور بالتجسس وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، مضيفة أنه سيتم ترحيله، دون أن تحدد متى سيتم ذلك.

ويأتي الحكم في الوقت الذي يحاول محامو المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، مينغ وانزهو، الموقوفة في كندا، إقناع محكمة كندية بعدم تسليمها للولايات المتحدة التي تتهمها بخرق العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران.

هذا وأيدت محكمة صينية عليا، أمس الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي آخر بتهمة تهريب مخدرات، في واحدة من قضايا قانونية عدة أدت إلى الإضرار بالعلاقات بين أوتاوا وبكين.

واعتلقت السلطات الصينية رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على مينغ في كندا.

ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس الماضي.

المصدر: RT + رويترز