واشنطن بشأن اغتيال مسؤول أفغاني: تلك الأعمال لن تمنح "طالبان" الشرعية

دان البيت الأبيض الأمريكي عملية الاغتيال التي طالت مدير مركز الإعلام الحكومي الأفغاني في أفغانستان وقال إن تلك الأعمال لن تمنح طالبان الشرعية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن على طالبان بذل مزيد من الجهود لإثبات مزاعمها بشأن السلام.

وقالت في إيجازها الصحفي إن طالبان "تدعو العالم للاعتراف بشرعيتها، لكن هذه الأفعال لن تجلب للحركة الشرعية التي تطلبها".

وكانت "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، دواخان مينه بال، المعروف بانتقاداته للحركة.

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وجاء تبني الحركة لعملية الاغتيال قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لبحث الأوضاع في أفغانستان التي تشهد صراعا بين الحركة والقوات الحكومية، والذي يشهد تصاعدا مع اقتراب موعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من البلاد المقرر نهاية الشهر الجاري.

المصدر: وكالات