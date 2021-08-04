"طالبان" تعلن مسؤوليتها عن استهداف منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي طال مقر إقامة القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، الجنرال بسم الله محمدي.

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وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن "الجماعة استهدفت المنزل مساء أمس الثلاثاء"، مضيفا أن "اجتماعا مهما كان جاريا في ذلك الوقت"، إذ وقع هجوم مساء أمس الثلاثاء، بسيارة مفخخة بالقرب من منزل بسم الله محمدي في وسط مدينة كابل، أعقبه إطلاق نار متقطع وانفجار قنابل يدوية.

وبحسب "رويترز"، فقد نجا وزير الدفاع من الهجوم، لكن الهجوم يمثل تصعيدا كبيرا في حملة "طالبان"، حيث استهدف الهجوم منطقة شديدة التحصين في العاصمة، والتي نجت في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير من أعمال العنف التي ضربت أجزاء أخرى من البلاد.

المصدر: "رويترز"