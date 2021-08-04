وصول الرياضية البيلاروسية إلى فيينا قادمة من طوكيو بعد أن رفضت العودة إلى مينسك

وصلت إلى فيينا العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا التي رفضت العودة إلى مينسك بعد خلاف اندلع بينها والمسؤولين الرياضيين في بلادها خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو.

وأكد نائب وزير البيئة النمساوي ماغنوف برونير في أعقاب استقباله تيمانوفسكايا في فيينا، أن الرياضية البيلاروسية "بأمان" وفي حالة جيدة، على الرغم من قلقها بخصوص مستقبلها، مشيرا إلى أنها من المقرر أن تتوجه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء إلى العاصمة البولندية وارسو.

وكان من المتوقع أن تتوجه تيمانوفسكايا من طوكيو إلى وارسو مباشرة، غير أنها استقلت رحلة أخرى إلى فيينا في آخر لحظة، حسب وكالة "تاس" الروسية.

ولم تعبر رحلة تيمانوفسكايا أجواء بيلاروس، فيما تلتزم حكومة مينسك الصمت إزاء تحركات الرياضية.

وقبل مغادرتها طوكيو، أمضت تيمانوفسكايا يومين في مقر سفارة وارسو في اليابان، وعرضت الحكومة البولندية عليها وزوجها تأشيرة إنسانية.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت العداءة العودة إلى بيلاروس تلبية لطلب سلطات بلادها ولجأت إلى الشرطة اليابانية في مطار طوكيو لتفادي إعادتها عنوة إلى وطنها.

وقررت اللجنة الأولمبية البيلاروسية تعليق مشاركة تيمانوفسكايا في الألعاب الأولمبية ضمن صفوف فريق بلادها بعد انتقادات علنية جاءت على لسان الرياضية ضد المسؤولين الرياضيين في وطنها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية البيلاروسية أن قرار تعليق مشاركة تيمانوفسكايا في الأولمبياد جاء "نظرا لحالتها النفسية والعاطفية".

المصدر: "رويترز" + "تاس"