الأمم المتحدة تعلق على قضية العداءة البيلاروسية تيمانوفسكايا

أكدت الأمم المتحدة أن تهديد الرياضية البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا ومحاولات إجبارها على العودة إلى بلادها عنوة، مرفوضة.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تعليقا على قضية تيمانوفسكايا، إن "الأهم هو أنه لا يجوز إجبار أحد على العودة إلى وطنه من خلال التهديدات".

ودعا دجاريك لضمان الحماية لكل من يطلب منحه اللجوء.

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يذكر أن تيمانوفسكايا انتقدت اللجنة الأولمبية البيلاروسية إثر خلافها مع إدارة اللجنة بشأن مشاركتها في المسابقات.

وأعلنت اللجنة عن إنهاء مشاركة تيمانوفسكايا في أولبمياد طوكيو، وأعلنت العداة أن المسؤولين في الوفد البيلاروسي مارسوا الضغط عليها وحاولوا إعادتها إلى بيلاروس من دون موافقتها.

وأكدت تيمانوفسكايا أنها ستطلب اللجوء إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ثم أعلنت بولندا عن منحها "تأشيرة دخول إنسانية".

المصدر: نوفوستي