أولمبياد طوكيو.. بولندا تمنح تأشيرة "إنسانية" للعداءة البيلاروسية تيمانوفسكايا

منحت بولندا تأشيرة "إنسانية" للعداءة البيلاروسية كريستسينا تيمانوفسكايا، التي رفضت العودة إلى بلادها بعد منعها من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب نائب وزير الخارجية البولندي، مارسين بريداتش على حسابه في "تويتر": "تيمانوفسكايا على اتصال مباشر بالفعل مع الدبلوماسيين البولنديين في طوكيو. وقد حصلت على تأشيرة إنسانية. وستفعل بولندا كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية".

وكانت تيمانوفسكايا، زعمت أن الفريق البيلاروسي لألعاب القوى، حاول ترحيلها من اليابان، إثر خلاف أدى إلى مواجهة مساء الأحد، ونقلها إلى مطار هانيدا للترحيل، لكن العداءة استدعت الشرطة اليابانية في المطار، ولم تستقل الطائرة.

وقالت تيمانوفسكايا (24 عاما) في رسالة مصورة وزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها تعرضت لضغوط مسؤولي فريق بيلاروس وطلبت المساعدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وانتقدت تيمانوفسكايا، التي كان من المقرر أن تشارك في تصفيات سباق 200 متر اليوم الاثنين، مسؤولي فريق بيلاروس عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت إنها أضيفت إلى الفريق المشارك في سباق التتابع 400X4 على الرغم من عدم مشاركتها في السباق مطلقا.

ومن جانبها بررت اللجنة الأولمبية البيلاروسية قرار منع تيمانوفسكايا من المشاركة في أولمبياد طوكيو بقولها: "وفقا للأطباء، فيما يتعلق بالحالة العاطفية والنفسية للرياضية البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، اتخذ الجهاز الفني للفريق الوطني لألعاب القوى قرارا بإنهاء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين. ونتيجة لذلك، تم سحب طلب الرياضية المشاركة في تصفيات سباق مسافة 200 متر، وسباق التتابع 400X4".

وعرضت بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا استضافة العداءة البيلاروسية.

المصدر: وكالات