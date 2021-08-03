إيران: الأخبار عن احتجاز السفن وانعدام الأمن بالخليج تمهد لمغامرة جديدة وقواتنا على أهبة الاستعداد

اعتبرت القوات المسلحة الإيرانية أن "الأخبار المتداولة عن احتجاز السفن وانعدام الأمن بالخليج تأتي في سياق الحرب النفسية وتمهيدا لمغامرة جديدة"، مؤكدة أنها "على أهبة الاستعداد".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية أبو الفضل شكارجي إن "الأخبار المتناقضة التي يتداولها الإعلام الغربي والإسرائيلي والسعودي حول احتجاز السفن وانعدام الأمن في الخليج تأتي في سياق الحرب النفسية والتمهيد لمغامرة جديدة".

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وأضاف أن "القوات المسلحة الايرانية تساعد على استمرار الملاحة التجارية ولديها إشراف أمني واستخباراتي على المنطقة وتتابع أي حركة مريبة".

وتابع أن "قواتنا على أهبة الاستعداد".







المصدر: RT