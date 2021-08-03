الحرس الثوري الإيراني ينفي ضلوعه في أي حادث بحري بخليج عمان

أفادت قنوات غير رسمية تابعة للحرس الثوري نقلا عن مصادر أمنية مساء الثلاثاء، بأن القوات الإيرانية وجميع الفصائل التابعة للمقاومة في المنطقة ليست متورطة بأي حادث بحري في بحر عمان.

وأكدت المصادر الأمنية أن الأنباء التي تدعي تورط إيران بهذه الأحداث ليست إلا محاولات خبيثة لتهيئة الرأي العام لتوجيه ضربات ضد إيران.

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وشددت المصادر الأمنية على أن طهران سترد بقوة على أي اعتداء، وأن ردها سيكون مدمرا على أي قوة معتدية.

وأشار متحدث الخارجية البريطانية إلى أن الوزارة شرعت بشكل عاجل في التحقيق بحادث سفينة ساحل الإمارات، وذلك بعد أن تحدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض السفينة للخطف.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن سفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية تعرضت للخطف وأن منفذي العملية يرتهنون طاقمها.

وأفاد مراسل RT في لندن بأن الناقلة التي تعرضت للقرصنة في خليج عمان، تحمل اسم "أسفالت" وهي محتجزة من قبل مسلحين لم تحدد هويتهم بعد.

وكانت الخارجية الإيراينة قد قالت إن التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات "مثيرة للريبة"، وحذرت من أي محاولة لخلق أجواء مفبركة مناهضة لطهران.

وسبق لإيران وأكدت أنها سترد على أي تهديد لأمنها بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة ساحل عمان.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية + وكالات