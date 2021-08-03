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"تايمز" نقلا عن مصادر بريطانية: العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة

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Reuters
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ذكرت صحيفة "تايمز" مساء الثلاثاء نقلا عن مصادر بريطانية لم تكشفها، أن العمل جار على افتراض يكون الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة المحتجزة قبالة سواحل الفجيرة بخليج عمان.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن "أميرة أسفالت" التي ترفع علم بنما تبدو وكأنها سفينة تم الاستيلاء عليها في خليج عمان.

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مراسل RT في لندن: الناقلة التي تعرضت للقرصنة قبالة سواحل الفجيرة محتجزة من قبل أشخاص مسلحين
مراسل RT في لندن: الناقلة التي تعرضت للقرصنة قبالة سواحل الفجيرة محتجزة من قبل أشخاص مسلحين

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر أمني أن ثمانية أو تسعة مسلحين مشتبه بهم صعدوا على ما يبدو على متن السفينة.

وفي وقت سابق أفاد مراسل RT في لندن بأن الناقلة التي تعرضت للقرصنة في خليج عملن قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، تحمل اسم "أميرة أسفالت" وهي محتجزة من قبل أشخاص مسلحين لم تحدد هويتهم بعد.

كما قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية إن عملية خطف وقعت لسفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.

المصدر: وكالات

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