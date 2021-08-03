مراسل RT في لندن: الناقلة التي تعرضت للقرصنة قبالة سواحل الفجيرة محتجزة من قبل أشخاص مسلحين

أفاد مراسل RT في لندن يوم الثلاثاء بأن الناقلة التي تعرضت للقرصنة في خليج عملن قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، تحمل اسم "أسفالت" وهي محتجزة من قبل أشخاص مسلحين لم تحدد هويتهم بعد.

وكانت هيئة العمليات البحرية البريطانية قد أفادت بأن عملية اقتحام وقعت لسفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.

وفي وقت بثت سفينتان قبالة سواحل الإمارات تحذيرات الثلاثاء مفادها أنهما فقدتا السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة حيث أبلغت السلطات عن وقوع "حادث" في المنطقة.

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وأفادت ناقلة النفط "غولدن بريليانت" والناقلة "كامدهينو" عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها أنهما "ليستا تحت القيادة"، وفقا لموقع مارين ترافيك دوت كوم، وهذا يعني عادة أن السفينة فقدت الطاقة ولم يعد بالإمكان قيادتها.

وحذرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني السفن من أن "هناك حادثا جاريا حاليا".

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من قصف طائرة مسيرة لناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي قبالة سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

المصدر: RT + وكالات