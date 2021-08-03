الخارجية الأمريكية: تفجير كابل يحمل بصمات طالبان

أكدت الخارجية الأمريكية أن التفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الثلاثاء يحمل بصمات حركة طالبان، معربة عن مخاوفها لاحتمال تحول الصراع إلى حرب أهلية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه "إذا سعت طالبان إلى القيام بأعمال تتعارض مع مشاركتها في محادثات السلام في الدوحة فستكون منبوذة دوليا".

وأضاف: "القلق يساورنا جميعا، وأحد أهم بواعث القلق العديدة أن النتيجة ستكون حربا أهلية".

وسمع دوي انفجار ثان تلاه إطلاق نار من أسلحة رشاشة في كابل، بعد أقل من ساعتين على انفجار مماثل هز العاصمة الأفغانية.

وأعقب الانفجار الثاني أيضا، انفجارات أقل شدة في جزء مركزي من المدينة بالقرب من المنطقة المحصنة والتي تضم العديد من السفارات الأجنبية بما فيها بعثة الولايات المتحدة.

هذا وقتل 40 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن "قلقها الشديد" إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة، ودعت "لوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية".

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"