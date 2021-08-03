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أفغانستان.. انفجار قوي آخر يهز كابل وإطلاق نار

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أفغانستان.. انفجار قوي آخر يهز كابل وإطلاق نار
Reuters
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سمع دوي انفجار ثان تلاه إطلاق نار من أسلحة رشاشة في كابل اليوم الثلاثاء بعد أقل من ساعتين على انفجار مماثل هز العاصمة الافغانية، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأعقب الانفجار الثاني أيضا انفجارات أقل شدة في جزء مركزي من المدينة قريب من المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم العديد من السفارات الأجنبية بما فيها بعثة الولايات المتحدة.

هذا وقتل 40 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن "قلقها الشديد" إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة ودعت "لوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية".

المصدر: "أ ف ب"

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