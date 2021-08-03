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زاخاروفا: تجربة سان مارينو تثبت فعالية "سبوتنيك V"

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زاخاروفا: تجربة سان مارينو تثبت فعالية
Sputnik وزارة الخارجية الروسية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في جمهورية سان مارينو، يؤكد فعاليته.

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وفي كلمة ألقتها أثناء المنتدى الشبابي "أرض المعاني" في موسكو علقت زاخاروفا على اعتراف الاتحاد بشهادات التحصين بـ"سبوتنيك V" في سان مارينو قائلة: "مثال سان مارينو أثبت للاتحاد الأوروبي برمته أن اللقاح الروسي فعال إذا تعاملنا مع هذا الموضوع من منطلقات براغماتية بعيدا عن أي تسييس".

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المسؤول عن تصدير "سبوتنيك V" إلى الخارج قد أعلن اليوم الثلاثاء أن مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز أكد اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادة التطعيم ضد كورونا الصادرة سان مارينو، التي سجلت صفر إصابات بالفيروس بعد تطعيم جميع مواطنيها باللقاح الروسي.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الشهادة المذكورة باتت من الآن فصاعدا صالحة للاستخدام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شينغن.

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 يذكر أن 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، قد منحت موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها، فيما تستمر عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك-V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

المصدر: "نوفوستي"

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