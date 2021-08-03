الاتحاد الأوروبي يعترف بشهادة سان مارينو للمطعمين بلقاح سبوتنيك V

قال مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز، إن الاتحاد الأوروبي يعترف بشهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الصادرة في سان مارينو.

وذكر المفوض الأوروبي، أن هذه الوثائق باتت من الآن فصاعدا، صالحة للاستخدام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي دول منطقة شنغين.

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وأضاف ديدييه رايندرز: "يسعدني أن أرى انضمام المزيد من البلدان، إلى نظام شهادات كوفيد الرقمية، في الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لهذا المسؤول الأوروبي، تتخذ المفوضية الأوروبية "إجراءات فعالة للاعتراف بشهادات التطعيم ضد كوفيد الصادرة عن دول أخرى".

ويشار إلى أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، يعتبر اللقاح الرئيسي المستخدم في سان مارينو، لحماية السكان من عدوى فيروس كورنا المستجد.

يشار إلى أن الوكالة الأوربية تماطل حتى الآن في تسجيل اللقاح الروسي رغم سعي عدد من دول الاتحاد لاقتنائه.

المصدر: صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي