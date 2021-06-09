إسبانيا تطالب بإتاحة دخول متلقي لقاح "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي

شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على ضرورة إتاحة دخول متلقي لقاحات كورونا غير المرخصة من وكالة الأدوية الأوروبية ومنها لقاح "سبوتنيك V" الروسي، أراضي الاتحاد الأوروبي.

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وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عقد في بوينس آيرس اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت إسبانيا ستسمح لأرجنتينيين ممن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي بدخول أراضيها: "هذه المسألة نناقشها حاليا في الاتحاد الأوروبي، ويجب إعمال المنطق السليم في هذا الموضوع. ومع أن هذه اللقاحات غير معترف بها في القارة الأوروبية، إلا أنني أجرؤ على القول إنها لقاحات وهذا شيء بديهي، لذا فلا يجب أن تكون حائلا دون التنقل بين قارة وأخرى أو دخول القارة الأوروبية في هذه الحالة".

وبدأت إسبانيا منذ 7 يونيو استقبال السياح من الدول التي تلقى مواطنوها لقاحات ضد "كوفيد-19" معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية.

ولا يزال السياح الروس الذين تلقوا اللقاحات المحلية غير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي لا يستطيعون دخول الأراضي الإسبانية.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي قد تم ترخيصه في 61 بلدا حول العالم، فيما تماطل وكالة الأدوية الأوروبية في ترخيصه، لأسباب أشارت روسيا غير مرة إلى أنها سياسية وتجارية.

المصدر: "نوفوستي"