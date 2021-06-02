محافظ إيطالي يدعو لإدراج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في "شهادات كوفيد" الأوروبية

دعا حاكم محافظة بوليا الإيطالية ميكيلى إيميليانو لإدراج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في "شهادات كوفيد" التي تبناها الاتحاد الأوروبي، لتسهيل تنقل السياح الروس في أوروبا.

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وقال إيميليانو، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "أملي كبير في أن يتم إدراج السياح الروس ممن تلقوا كلتا الجرعتين من هذا اللقاح في القائمة.. نحن مهتمون جدا بذلك، فالسياحة من روسيا جلبت نتائج رائعة".

وأضاف محافظ بوليا أن العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وروسيا تتسم بتوتر في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن مسألة تصنيع اللقاح الروسي محليا مسألة اقتصادية في المقام الأول، قائلا: "سأكون مرتاحا إذا تمكنا من تصنيع سبوتنيك V في بوليا، في حال وافقت السلطات على ذلك".

وبدأ الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء اختبارات نظام المراقبة الإلكترونية لـ "شهادات فيروس كورونا"، وهي عملية تتيح للدول الأعضاء إمكانية الانضمام التدريجي إلى البرنامج الأوروبي المشترك في هذا المجال.

المصدر: "نوفوستي"