سبع دول أوروبية تبدأ في إصدار شهادات التطعيم ضد كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن سبع دول أعضاء فيه بدأت في إصدار شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا، كإجراء من شأنه تسهيل التنقل الحر بين دول الاتحاد خلال موسم العطل الصيفية.

إقرأ المزيد

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن بلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا قد شرعت في إصدار شهادات التطعيم الأوروبية الأولى، اعتبارا من اليوم 1 يونيو، فيما هناك دول أخرى قررت عدم إطلاق الشهادة الرقمية إلا بعد إتمام عملية تفعيل جميع الوظائف الخاصة بها على أراضي هذه البلدان.

وذكر البيان أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت إصدار الشهادات المذكورة من أجل استئناف رحلات آمنة بين الدول الأعضاء هذا الصيف، مؤكدا أن شهادة التطعيم - بنسختيها الورقية والرقمية - ستكون مجانا وآمنة، وأن وظيفتها هي توثيق تلقي حاملها تطعيما ضد "كوفيد-19" أو جاءت نتيجة فحصه سلبية، أو تعافى من العدوى.

ويتوقع أن يبدأ نظام "الشهادات الخضراء" بكامل طاقاته بحلول 1 يوليو القادم، مع بدأ موسم العطل الصيفية في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "تاس"